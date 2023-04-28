Кроме того, в Институте опровергли заявления россиян о том, что "вагнеровцы" якобы достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово.

В последние несколько дней российские оккупанты не добились каких-либо успехов в Бахмуте или вокруг него.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Как отметили аналитики, ВСУ успешно отражали атаки россиян в районах Орехово, Богдановки и Ивановского вблизи Бахмута.

При этом в Институте опровергли заявления россиян о том, что "вагнеровцы" якобы достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово и перерезали основной, но не последний украинский логистический путь в город.

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"ISW не может подтвердить это заявление", - подчеркнули аналитики.

В Институте отметили, что российские оккупанты могли перебросить подразделения Восточного военного округа (ВВО) для усиления ЧВК "Вагнер" на бахмутском направлении.

Аналитики ISW обратили внимание на информацию о том, что на Бахмутском направлении уже месяц действует российская 305-я артиллерийская бригада (5-я общевойсковая армия ВВО), что является первым упоминанием о присутствии ВВО под Бахмутом.

"Подразделения 5-й общевойсковой армии недавно действовали вдоль линии фронта в Запорожской области, а другие подразделения ВВО понесли большие потери под Угледаром в западной части Донецкой области", - пояснили аналитики.

Ситуация в Бахмуте

В городе уже которій месяц идут ожесточенные бои. Но несмотря на то что враг кинул на захват Бахмута все силы, этого ему сделать не удается. ВСУ наносят россиянам сокрушительные потери. При этом оккупанты не устают повторять, что якобы достигают в Бахмуте определенных успехов.

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