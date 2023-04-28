А больницу в Херсонской области оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда вчера было свезено много раненых оккупантов.

Российские оккупанты в школе на Луганщине дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в населенном пункте Лубянка Луганской области в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск.

"Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также сообщают, что местную больницу города Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда в течение 27 апреля было завезено большое количество тяжелораненых россиян.

"Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗ", - говорится в сообщении.

Война в Украине - преступления россиян против людей

Как сообщал УНИАН, противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в собственных целях. Обустраивает в них свои военные объекты. В частности, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Ранее мэр Мелитополя сообщил, что на временно оккупированной части Запорожской области захватчики планируют привлечь детей для помощи своей армии во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: