Отмечается, что это один из методов ассимиляции маленьких украинцев.

Российские оккупанты продолжают похищать несовершеннолетних украинцев на временно оккупированных территориях. В Татарстан из Луганской области вывезли несколько десятков школьников для сдачи экзаменов.

По данным Центр национального сопротивления, 50 выпускников 11 классов из Лисичанска отправили в РФ для подготовки и сдачи Единого государственного экзамена.

"Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в заведениях высшего образования на территории РФ. Цель всех этих мер ассимиляция молодежи, а следовательно, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации", - указано в сообщении.

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При этом отмечается, что необходимость сдавать российские экзамены на территории РФ можно объяснить тем, что захватчики не верят в длительность оккупации украинской территории.

Похщение детей россиянами - что известно

Российские оккупанты нагло похищают маленьких украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Их вывозят в Россию, где отдают на незконное усыновление в российские семьи, что подтвердили аналитики Института изучения войны.

Так, детский россйский омбудсмен Мария Львова-Белова усыновила мальчика, незаконно вывезеногон из разбитого Мариуполя.

Осенью 2022 года Amnesty International обвинила Москву в насильственном перемещении, депортации и фильтрации украинцев во время войны.

18 января 2023 года уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что удалось вернуть 125 детей, похищенных россяинами. По ее словам, известно о похищении почти 14 тысяч детей Российской Федерацией.

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