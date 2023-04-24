Это свидетельствует о пренебрежении к гражданству и паспорту РФ.

Российская Федерация принуждает украинцев получать свои паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии захватчиков над гражданами Украины.

"РФ так презирает собственный паспорт и гражданство, что, временно захватив чужие территории, сразу пытается впарить "документы" и принудить к гражданству", - пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его мнению, подобные действия оккупантов доказывают всем, что "паспорта России" - абсолютный синоним насилия и жесткого принуждения.

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Принудительная паспортизация на оккупированной территории

Российские военные продолжают принудительно паспортизировать жителей временно захваченных территорий Украины. В Херсонской области они угрожают прекратить выплачивать пенсии, а на блокпостах в Токмаке - отказывают в пропуске местным без паспорта РФ.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне хотят до осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территорий.

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