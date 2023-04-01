Представители ФСБ во время обысков помещений угрожают гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российских паспортов.

На вражеских блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики не пропускают местных жителей, которые не получили паспорта РФ.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00. Отмечается, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

"В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что за отсутствие российского паспорта оккупанты угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

"В свою очередь представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", - сказано в сообщении.

Паспортизация на оккупированной территории

Как сообщал УНИАН, 19 марта мэр Мелитополя Иван Федоров информировал о планах россиян к осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территорий.

Россияне на оккупированных территориях пообещали с 1 июля увольнять украинцев, которые работают без паспорта РФ.

Кроме того, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

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