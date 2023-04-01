На вражеских блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики не пропускают местных жителей, которые не получили паспорта РФ.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00. Отмечается, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.
"В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город", - рассказали в Генштабе.
Отмечается, что за отсутствие российского паспорта оккупанты угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.
"В свою очередь представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", - сказано в сообщении.
Паспортизация на оккупированной территории
Как сообщал УНИАН, 19 марта мэр Мелитополя Иван Федоров информировал о планах россиян к осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территорий.
Россияне на оккупированных территориях пообещали с 1 июля увольнять украинцев, которые работают без паспорта РФ.
Кроме того, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.