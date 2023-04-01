Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию / фото ua.depositphotos.com

На вражеских блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики не пропускают местных жителей, которые не получили паспорта РФ.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00. Отмечается, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

"В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что за отсутствие российского паспорта оккупанты угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

"В свою очередь представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта", - сказано в сообщении.

Паспортизация на оккупированной территории

Как сообщал УНИАН, 19 марта мэр Мелитополя Иван Федоров информировал о планах россиян к осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территорий.

Россияне на оккупированных территориях пообещали с 1 июля увольнять украинцев, которые работают без паспорта РФ.

Кроме того, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

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