Также враг будет пытаться вывезти более 1 млн тонн зерна из оккупированной части Запорожской области.

Русские усиливают принудительную паспортизацию населения, и к осени планируют, чтобы 80% жителей на временно оккупированных территориях были с паспортами РФ, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"За весну они хотят выйти на 50% паспортизации того населения, которое осталось во временной оккупации, а к сентябрю сделать 80%. Это говорит однако, что сегодня любое действие на временно оккупированной территории должно иметь признаки паспортизации", - сказал он.

Например, если гражданин хочет подключить себе интернет, то это можно сделать только с паспортом РФ или с заявкой на его получение. Такое же условие при получении пропуска на перемещение между оккупированными территориями или социальных выплат.

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"Враг это делает потому, что хочет к своему преступлению присоединить, как можно больше людей", - пояснил Федоров.

Также, по словам мэра, враг заявил, что будет пытаться вывезти более 1 млн тонн зерна из оккупированной части Запорожской области через Бердянский и мариупольские порты и железную дорогу.

Федоров добавил, что оккупанты фактически похищают зерно у аграриев и похищают любое имущество предприятий и "национализируют" квартиры жителей.

Мэр Мелитополя также сообщил, что оккупанты разворачивают очередную партию военных госпиталей на оккупированных территориях, что свидетельствует о том, что у них "совсем все не хорошо", в частности на Запорожской линии фронта.

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В январе российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности. По данным Федорова, в оккупированном Мелитополе остаются 50-60 тыс. жителей.

1 марта он заявил, что оккупанты в очередной раз усилили принудительную паспортизацию в городе, без паспорта РФ невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, пропуска для переезда между городами.

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