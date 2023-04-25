Местным жителям угрожают, чтобы успеть выполнить план.

Гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий обязался до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на этой территории.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко, комментируя информацию о том, что из Мелитополя депортируют и лишают имущества тех, кто не захотел получать паспорт РФ.

"Пока неизвестно о случаях, чтобы этих людей доставляли к линии разграничения и на неоккупированную территорию. Таких случаев не зафиксировано. Есть мнение, что людей забирают "на подвал" и сообщают, что у них уже нет этого имущества. В квартиры заселяют других лиц и сообщают, что якобы те люди были депортированы, - рассказал Лишенко.

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Принудительная паспортизация на оккупированной территории

Российские захватчики продолжают принудительно паспортизировать население на временно захваченной территории. Для этого прибегают к различным угрозам.

Так, в Херсонской области людям угрожают прекратить выплачивать пенсии без российского гражданства.

На блокпостах в Токмаке оккупанты отказывают в пропуске местным без паспорта РФ.

19 марта мэр Мелитополя Иван Федоров информировал о планах захватчиков к осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территорий.

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