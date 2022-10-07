Задерживают мужчин, которые избегают мобилизации, и принудительно мобилизуют.

В Горловке российские оккупанты запугивают жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированных районов Донецкой области к Российской Федерации на незаконном референдуме.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в оперативной информации по состоянию на 18:00 по российскому вторжению.

В сообщении отмечается, что российская оккупационная власть продолжает оказывать давление на граждан Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области.

Видео дня

"По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка представители "силовых структур" запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона Российской Федерации на незаконном референдуме", - сказано в сообщении. Также отмечается, что продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.

"Референдумы" на оккупированных территориях

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые показала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Вас также могут заинтересовать новости: