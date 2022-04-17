На этот раз снаряды попали в крышу.

Оккупанты в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор", - сообщил Гайдай.

На этот раз, по его информации, снаряды попали в крышу.

"Оккупанты обожают соревноваться с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - отметил председатель ОГА.

Напомним, в Северодонецке за время полномасштабной войны появилось новое кладбище.

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