Оккупанты в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке Луганской области.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"В Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор", - сообщил Гайдай.
На этот раз, по его информации, снаряды попали в крышу.
"Оккупанты обожают соревноваться с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - отметил председатель ОГА.
Напомним, в Северодонецке за время полномасштабной войны появилось новое кладбище.