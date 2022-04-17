Жителей Луганщины призывают выезжать из региона, пока есть возможность.

В областном центре Луганской области за 52 дня полномасштабной войны появилось новое кладбище.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке за это время похоронили более 400 человек.

"В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130", - отметил Гайдай.

Он также призвал жителей области выезжать. Утром Гайдай объявил эвакуацию из 7 населенных пунктов:

Северодонецка: проспект Химиков, 28;

Лисичанска: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасной: ул. Щербакова, 1-а;

Горного: ул. Гагарина, 13а;

Нижнего: Парковая, 13;

Рубежного: ул. Чехова, 11.

Около 11:30 Гайдай сообщил что несмотря на отсутствие режима тишины удалось спасти 27 жителей Лисичанска и 6 жителей Северодонецка.

Как сообщал УНИАН, только на Луганщине, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в эвакуации нуждаются 80 тысяч человек.

Ранее сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с российскими оккупантами на сегодня, 17 апреля 2022 года, не удалось договориться о прекращении огня, гуманитарные коридоры не будут открываться.

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