В областном центре Луганской области за 52 дня полномасштабной войны появилось новое кладбище.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, в Северодонецке за это время похоронили более 400 человек.
"В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130", - отметил Гайдай.
Он также призвал жителей области выезжать. Утром Гайдай объявил эвакуацию из 7 населенных пунктов:
- Северодонецка: проспект Химиков, 28;
- Лисичанска: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасной: ул. Щербакова, 1-а;
- Горного: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнего: Парковая, 13;
- Рубежного: ул. Чехова, 11.
Около 11:30 Гайдай сообщил что несмотря на отсутствие режима тишины удалось спасти 27 жителей Лисичанска и 6 жителей Северодонецка.
Как сообщал УНИАН, только на Луганщине, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в эвакуации нуждаются 80 тысяч человек.
Ранее сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с российскими оккупантами на сегодня, 17 апреля 2022 года, не удалось договориться о прекращении огня, гуманитарные коридоры не будут открываться.