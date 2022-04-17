Основные дороги и объекты жизнедеятельности на Киевщине проверялись в первую очередь и уже не представляют угрозы.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов прокомментировал разминирование Киевщины после изгнания с территории оккупантов.

По словам главы полиции, разминирование - не уборка, это серьезное мероприятие, которое требует специальных знаний во взрывотехнической сфере.

"Армия Российской Федерации - просто выродки, на гражданских объектах оставили растяжки", - рассказал он.

Андрей Небытов призывает граждан быть предельно осторожными и внимательными, особенно с предметами, которые похожи на взрывоопасные.

Также он заявил, что основные дороги и объекты жизнедеятельности проверялись в первую очередь и уже не представляют угрозы.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

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