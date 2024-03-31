Российская Федерация действительно строит железную дорогу на временно оккупированные территории Украины. Этот процесс почти завершен.
"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", - рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
При этом они отметил, что это может стать проблемой для Украины.
"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это намного проще, чем вопрос Крымского моста", - подытожил главный разведчик.
Железная дорога на оккупированной территории Украины - главные новости
В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, якобы это обезопасить движение от обстрелов ВСУ.
При этом Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки из Ростова в Крым. Тогда он сказал, что первый участок железной дороги якобы восстановит доступ к Бердянску. По словам разведчиков, существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.