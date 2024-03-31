Кирилл Буданов отметил, что всем равно эта проблема меньше, чем Крымский мост.

Российская Федерация действительно строит железную дорогу на временно оккупированные территории Украины. Этот процесс почти завершен.

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", - рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

При этом они отметил, что это может стать проблемой для Украины.

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"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это намного проще, чем вопрос Крымского моста", - подытожил главный разведчик.

Железная дорога на оккупированной территории Украины - главные новости

В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, якобы это обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

При этом Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки из Ростова в Крым. Тогда он сказал, что первый участок железной дороги якобы восстановит доступ к Бердянску. По словам разведчиков, существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

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