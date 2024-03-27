Также оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.

Российские оккупанты пытаются защитить бухту Севастополя от атак Вооруженных сил Украины.

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов Сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

Сейчас командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

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"Также агент АТЕШ сообщил, что оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу. Ситуацию в бухте помогает мониторить группа "Крымский ветер". Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя! Дорогие жители оккупированного полуострова, продолжайте передавать информацию о ситуации в бухте координатору", - пишут партизаны.

Атаки на Крым - какие результаты

В ВМС сообщали, что во время успешной операции поражены, вероятно, не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс". Их потеря нанесла ущерб российской логистике и управлению войсками.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" критический: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

Кроме того, Украина повредила узел Черноморского флота РФ в Крыму.

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