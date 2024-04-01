Так, на аэродроме города Джанкой дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никоим образом не замаскированы.

Партизаны обнаружили российские системы противовоздушной обороны на аэродроме во временно оккупированном Джанкое. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Агенты нашего движения продолжают отслеживать наращивание средств ПВО на оккупированном полуострове. Так, на аэродроме города Джанкой дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никоим образом не замаскированы", - говорится в сообщении.

По информации партизан, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сеток, но ответа так и не получил.

Видео дня

Также отмечается, что российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

"Сейчас "АТЕШ" проник в Крымскую дивизию ПВО, и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове", - заявили партизаны.

Что еще удалось найти партизанам на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются защитить бухту Севастополя от атак Вооруженных сил Украины. Как отмечали партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов украинских военных крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов". Теперь командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. Однако за ситуацией следят проукраинские крымчане.

Также стало известно, что российские силы ПВО испытывают серьезные трудности в борьбе с украинскими дронами, которые атакуют стратегические объекты в глубине территории РФ. И, как отмечают партизаны движения АТЕШ, за неспособность сбивать украинские беспилотники российское командование жестко наказывает военнослужащих из подразделений ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: