Среди погибших – 15-летний парень.

Оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где жители Лисичанска набирают воду для своих нужд, в результате этого по меньшей мере 8 человек убиты и более 20 получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"Россияне обстреляли из "Ураганов" толпу лисичанцев. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган", - написал он.

По словам Гайдая, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.

"Среди погибших - парень 2007 года рождения, среди раненых - парень 2008 года рождения", - добавил Гайдай.

Ситуация в Лисичанске:

По состоянию на 26 июня 2022 года после отступления Вооруженных сил Украины из Северодонецка и перехода города под полный контроль российских оккупантов, из опорных пунктов Луганской области осталось только один город Лисичанск, больше там зацепиться не за что.

27 июня 2022 года в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с двух направлений и окружить Вооруженные Силы Украины.

27 июня оккупанты штурмовали Лисичанск.

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