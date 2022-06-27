Украинским защитникам не хватает дальнобойной артиллерии.

Российские оккупанты штурмуют Лисичанск, а оккупированный Северодонецк ждет гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Русские штурмуют Лисичанск, к тому же постоянно уничтожают город из всего возможного оружия. Количественное преимущество на стороне врага. Нашим защитникам не хватает дальнобойной артиллерии. Последние два дня не можем завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, которые мы сделали заранее, в том числе больница укомплектована всем необходимым. На оккупированных территориях "кто-то" постоянно сорит окурками. Разрушено несколько вражеских БК", - заявил глава ОВА.

Также, как отметил Гайдай, восстановить коммуникации в оккупированном Северодонецке захватчикам не удастся, а мизерная гуманитарная помощь от них - показуха для пропагандистских "СМИ", никто не привезет достаточного количества продуктов и лекарств для горожан.

По его словам, областной центр ждет гуманитарная катастрофа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с двух направлений и окружить Вооруженные Силы Украины.

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