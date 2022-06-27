На Лисичанском направлении враг вел наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех и закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Враг пытается окружить украинские войска в районе Лисичанска и блокировать город с юга и юго-запада.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Кроме того, на Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения украинских войск в районе Лисичанска, пытается блокировать город с юга и юго-запада, а также восполнить потери личного состава, вооружения и военной техники.

По данным Генштаба, на Лисичанском направлении враг вел наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех и закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное-Лисичанск, успеха не имел, отошел", - уточнили военные.

Отмечается, что украинские воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда-Клиновое, в обоих случаях оккупанты отошли.

Также враг имеет частичный успех на направлении Роты-Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

Однако, украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское-Шевченко и отбросили врага назад.

Как сообщал УНИАН, после отступления Вооруженных сил Украины из Северодонецка и перехода города под полный контроль российских оккупантов, из опорных пунктов Луганской области осталось только один город Лисичанск, больше там зацепиться не за что.

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