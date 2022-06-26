По его словам, удержать этот кусочек Луганской области с точки зрения военной кампании - не так принципиально.

После отступления Вооруженных сил Украины из Северодонецка и перехода города под полный контроль российских оккупантов, из опорных пунктов Луганской области остался только один город Лисичанск, больше там зацепиться не за что.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ОстроВу" отметил, что не исключает того, что россияне смогут оккупировать всю Луганскую область.

"Я не исключаю того, что россияне смогут оккупировать всю Луганскую область. Из опорных пунктов там остался только один город Лисичанск, больше зацепиться не за что. Что же касается Донецкой области, то я глубоко сомневаюсь, что россияне смогут ее захватить в административных границах. Возможный захват Луганской области — это последний рывок российской армии в попытках проведения наступательных действий", - считает эксперт.

По его словам, удержать этот кусочек Луганской области с точки зрения военной кампании - не так принципиально, но с точки зрения политики – желательно было бы удержать Лисичанск под контролем ВСУ.

"Но вот будет ли это целесообразно - вопрос, ведь мы считаемся с потерями, мы бережем армию. Мы могли бы стоять там, как в 1941 году, но тогда была бы сумасшедшая цена. Если мы сейчас не сохраним армию, то уже ничего не освободим. А сохранив армию, у нас будет возможность провести контрнаступление. Не сегодня, то завтра. Оружие идет, армия перевооружается, и наши шансы на контрнаступательную операцию понемногу растут", - говорит Жданов.

Вместе с тем, по его словам, в Донецкой области ситуация более стабильная, чем в Луганской.

"Там у россиян с продвижением очень плохо. Часть Донецкой области до сих пор держится на позициях линии разграничения по Минским договоренностям – россияне там не продвинулись ни на миллиметр. Со стороны севера (Изюма) они пытаются наступать, но и там нет успехов. Мы стоим там твердо в обороне, удерживаем рубежи и потихоньку перемалываем Вооруженные силы России", - говорит Жданов.

Он отметил, что если российским войскам удастся захватить всю территорию Луганской области, то все оставшиеся силы будут переброшены в Донецкую.

"Но я бы обратил внимание на одну особенность: не все те силы, а то, что от них останется. Возможно, они попытаются бросить остатки сил на Донецкую область, но я думаю, что на тот момент у них нечего будет бросать. Им нужна оперативная пауза для создания новых резервов. Им нечем воевать на сегодняшний день. Дай бог им оборону удержать. Как только они остановятся, мы начнем контрнаступательные действия. Это последнее издыхание, которое они собрали вокруг Северодонецка и Лисичанска, а что дальше? Именно поэтому сегодня со всех щелей полезли лоббисты РФ, которые рассказывает о готовности российской стороны к переговорам", - утверждает эксперт.

Ситуация в Луганской области

24 июня 2022 года власти Северодонецка заявили, что на выход ВСУ из города нужно время, а отступления из Лисичанска не будет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

25 июня институт изучения войны сообщал о том, что российские оккупанты попытаются окружить Лисичанск.

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