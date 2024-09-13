Сейчас известно о двух погибших и шести пострадавших.

В Сумской области в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

"Сегодня утром, 13 сентября, россияне нанесли авиационный удар по Ямпольской громаде Шосткинского района", - говорится в сообщении.

В частности, враг сбросил управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре. Всего зафиксировано четыре взрыва.

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"Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, шестеро - получили ранения, в том числе один ребенок", - проинформировали в ОВА.

Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома, больница, отсутствует электроснабжение. На месте работают все необходимые службы.

Последние вражеские обстрелы Сумской области

В ночь на 12 сентября российские захватчики обстреляли город Конотоп Сумской области. Они нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры. Пострадали 14 человек.

Утром 13 сентября россияне ударили авиабомбой по Ахтырке. В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия. Люди не пострадали.

По данным Сумской ОВА, за последние сутки в регионе было зафиксировано 80 вражеских ударов, в основном это УАБы, дроны и ракеты. Россияне продолжают бить по социальным объектам, жилым домам и энергетической инфраструктуре.

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