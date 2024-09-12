Враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики, а также направил "шахеды" на дома, школы и больницы.

Российские оккупанты этой ночью атаковали Конотоп Сумской области. Сейчас в городе ситуация со светом просто критическая - энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - отметил в Telegram мэр города Артем Семенихин.

По его словам, враг повредил большое количество учебных заведений и точное это количество пока неизвестно. Выбито очень много окон и дверей. Детские сады будут работать с завтрашнего дня в режиме дежурных групп.

Видео дня

Кроме того, россияне повредили и больницы. Там выбиты окна в большом количестве корпусов, однако медицинское оборудование серьезного ущерба нет и врачи работают. Воду горожанам будут подавать почасово.

"Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме как раз ехал спасать людей", - добавил мэр.

В Сумской ОГА отметили, что общее количество пострадавших уже достигло 13 человек. Они имеют травмы различной степени тяжести.

"Враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской громады. Россияне применили БпЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины", - рассказали в администрации.

Обстрелы Сумщины

Как известно, пограничная область подвергается систематическим российским обстрелам с самого начала полномасштабной войны.

В прошлом месяце на Сумщине военным командованием введены временные ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной с Россией 20-километровой зоне.

3 сентября армия РФ ударила по университету в Сумах.

Вас также могут заинтересовать новости: