Ею, вероятно, будут укомплектовывать подразделения, которые понесли большие потери.

Российские оккупанты перебросили в Чернобаевку Херсонской области более сотни единиц военной техники.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Вероятно, оккупанты будут укомплектовывать этой техникой ранее разбитые подразделения.

"В рамках комплектования подразделений, которые понесли потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники", - говорится в сообщении Генштаба.

Феномен Чернобаевки-что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии - генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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