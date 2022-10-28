В ОК "Юг" подчеркнули, что готовы к разного рода провокации со стороны оккупационных войск.

Российские оккупанты разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как может развиваться дальше ход событий на юге.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

В частности, она ответила на вопрос о том, какова ситуация на южном направлении фронта, где с одной стороны оккупанты отмечают, что вот-вот уже начнется штурм правобережья и Херсона вооруженными силами Украины. В то же время, как слышим от президента Украины, что это информационно-психологическая атака врага и оккупанты наоборот провоцируют на какие-то действия и на какие-то выводы, а сами закрепляются и город покидать не собираются.

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"На самом деле их там настолько много, что они могут расслаиваться, как говорится, на несколько эпизодов. Так и происходит, что они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега - это также достаточно красноречиво. То что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мирового сообщества, подготовку к уличным боям - это также одна из характеристик их поведения, их дальнейшей операции, дальнейшего развития событий", - акцентировала Гуменюк.

Она подчеркнула, что силы охраны и обороны юга готовы к разного рода провокации со стороны врага.

"Мы готовы к разного рода провокации. То, что они пытались обвинять ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы". То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того, чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов. Но мы наблюдаем за ними пристально, мы видим и понимаем, что происходит. В них определенное смятение своя есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как может развиваться дальше ход событий", - подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня 27 президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил что сообщение о якобы выход российских военных из оккупированного Херсона - это информационная атака.

Наиболее подготовленные российские солдаты остаются на своих местах, потому что не готовы покидать Херсон.

Президент сказал, что не видит, чтобы российские оккупанты бежали из города, несмотря на сообщения, что захватчики выезжают из Херсона.

По его словам, эта информационная атака была направлена на то, чтобы украинские военные пошли в атаку, перебросили войска с других опасных направлений. "Я думаю, что это была их информационная атака. Они не готовы покинуть Херсон. Но они знают: если мы добьемся успеха - они не смогут выйти", - отметил глава государства.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области до 21 октября освободили 88 населенных пунктов.

При этом спикер руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В свою очередь аналитики Американского Института изучения войны предупредили, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции, чтобы обвинить украинскую армию и использовать наводнение для бегства из Херсонской области.

Позже стало известно, что противники на Херсонщине пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

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