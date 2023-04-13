Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.
"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город обстреляли. Ракеты С-300", - сообщил он.
По данным главы города, одна из ракет попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.
Второе попадание произошло возле горводоканала. В результате этого удара пострадали частные дома.
"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.
Ситуация на фронте сегодня - последние данные
По данным Генштаба, Россия ведет активные наступательные действия по четырем направлениям: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В то же время за прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
По последним данным, потери России в Украине увеличились еще на 540 человек и теперь достигают 180 тысяч 590 путинских военных.