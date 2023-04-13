Ночью оккупанты ударяла ракетами по Славянску / фото Славянская городская ВА

Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город обстреляли. Ракеты С-300", - сообщил он.

По данным главы города, одна из ракет попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

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Второе попадание произошло возле горводоканала. В результате этого удара пострадали частные дома.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.

К счастью, никто из людей не пострадал / фото Славянская городская ВА
В результате обстрела повреждена школа / фото Славянская городская ВА

Ситуация на фронте сегодня - последние данные

По данным Генштаба, Россия ведет активные наступательные действия по четырем направлениям: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В то же время за прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

По последним данным, потери России в Украине увеличились еще на 540 человек и теперь достигают 180 тысяч 590 путинских военных.

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