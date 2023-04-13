Одна из ракет попала во двор школы, вторая ударила возле горводоканала.

Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город обстреляли. Ракеты С-300", - сообщил он.

По данным главы города, одна из ракет попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

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Второе попадание произошло возле горводоканала. В результате этого удара пострадали частные дома.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.

Ситуация на фронте сегодня - последние данные

По данным Генштаба, Россия ведет активные наступательные действия по четырем направлениям: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В то же время за прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

По последним данным, потери России в Украине увеличились еще на 540 человек и теперь достигают 180 тысяч 590 путинских военных.

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