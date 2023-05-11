Глава НАЭК "Энергоатом" рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводили несколько тренировок быстрой эвакуации за станции. Об этом рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного телемарафона.

"Оккупанты, которые находятся на ЗАЭС проводили уже несколько тренировок по очень быстрому сбору и выезду со станции", - рассказал он.

Как отметил Котин, российский "Росэнергоатом" проводили такие тренировки, чтобы как можно скорее они могли по команде собраться и покинуть станцию. Это хороший знак.

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Ситуация на ЗАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ЗАЭС захвачена войсками Российской Федерации с марта 2022 года.

Согласно информации, полученной от британской разведки, оккупанты подготовились к активным боевым действиям на территории станции в случае контрнаступления украинских войск. с этой целью они оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Ранее Госатомрегулирование сообщило о размещении взрывчатки в помещении четвертого энергоблока ЗАЭС. Также было замечено наличие военной техники. Отмечается, что безрассудные действия оккупантов ставят под угрозу персонал Запорожской АЭС и жителей близлежащих населенных пунктов.

Вчера стало известно, что оккупанты планируют вывезти со станции тысячи рабочих.

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