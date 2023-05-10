Противник собирается вывозить работников Запорожской АЭС, подписавших контракт с фейковой организацией, отметил "Энергоатом".

Российские оккупанты планируют "эвакуировать" из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) тысячи работников.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". "Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара около 3100 человек", - говорится в сообщении.

Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым "АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома", и членов их семей.

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"В то же время напоминаем, что работникам ЗАЭС выезд из города Энергодар рашисты запретили почти с начала оккупации. Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков", - добавили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" отмечают, что таким образом российские оккупанты доказывают свою несостоятельность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

"Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". И это обострит уже и сейчас крайне насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии", - добавили в энергокомпании.

В то же время "Энергоатом" со своей стороны принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации. Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов из других атомных станций.

"Как можно более быстрая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, "Энергоатому", - это единственный путь прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и обеспечения ее дальнейшей безопасности", - подытожили в "Энергоатоме".

Ситуация на ЗАЭС - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ЗАЭС захвачена войсками Российской Федерации с марта 2022 года.

Согласно информации, полученной от британской разведки, оккупанты подготовились к активным боевым действиям на территории станции в случае контрнаступления украинских войск. С этой целью они оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Ранее Госатомрегулирование сообщило о размещении взрывчатки в помещении четвертого энергоблока ЗАЭС россиянами. Также было замечено наличие военной техники. Отмечается, что безрассудные действия оккупантов ставят под угрозу персонал Запорожской АЭС и жителей близлежащих населенных пунктов.

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