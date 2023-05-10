В Запорожской ОВА отмечают, что нынешняя ситуация на оккупированной части области напоминает то, что происходило перед деоккупацией правобережья Херсонщины.

Российские захватчики проводят "эвакуацию" населения на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом сами оккупанты и прихвостни россиян спешат покинуть эту территорию.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ глава Запорожского областного совета Елена Жук, ситуацию оккупированной части области можно условно поделить на две части.

"На одной части об эвакуации не говорят, но туда массово съезжаются люди из Российской Федерации. Они занимаются мародерством и занимают жилье людей. Из 18 населенных пунктов, среди которых Токмак, Васильевка, Белозерка и другие, рашисты без желания людей вывозят их из домов. Первыми оккупанты вывозят работников бюджетной сферы, в частности учителей, воспитателей детских садов, а в Энергодаре вывозят членов семей сотрудников ЗАЭС, а самих сотрудников оставляют на работе", – рассказала она.

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При этом, по ее словам, россияне запугивают местных жителей байками о том, что ВСУ будут расстреливать всех без разбора за то, что люди находились на временно оккупированных территориях.

"Под коллаборантами "горит земля": они убегают, уничтожая документы, закрывая "паспортные столы", заметают за собой следы. Все это максимально выглядит похожим на то, как это было в Херсонской области перед деоккупацией. Добровольно эти люди никогда бы не ушли", – подчеркнула Жук, отметив, что пока Россия спасает своих гасторолеров, жители оккупированных территорий ждут Вооруженные Силы Украины.

Ситуация на оккупированной территории Запорожья

В Запорожской области продолжается "эвакуация" населения. Вывозят, в частности, жителей Энергодара. При этом людям обещали "эвакуацию" в оккупированный Бердянск или Кирилловку, но они оказались на территории Ростовской области РФ.

На фоне подобных мероприятий россияне "эвакуируют" и своих военных, а также коллаборантов. Перед бегством захватчики активно мародерят имущество украинцев на оккупированных территориях. Враг массово крадет автомобили у гражданского населения и грабит магазины с оргтехникой.

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