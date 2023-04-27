Россияне готовятся вести бои непосредственно на территории реакторной зоны атомной электростанции.

Оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Так, на спутниковых снимках за март видно, что российские войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных строений АЭС.

Британцы констатируют, что за год с момента захвата станции это первое известное свидетельство намерения оккупантов использовать здания реакторов при планировании тактической обороны.

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"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия", – говорится в сводке.

В то же время британцы считают, что "прямое катастрофическое повреждение реакторов" является маловероятным, если бои за станцию ограничатся применением пехотного оружия – сооружения АЭС очень прочны.

Ситуация на ЗАЭС – последние новости

О неких военных приготовлениях на Запорожской АЭС еще неделю назад сообщал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Тогда он не раскрыл подробностей, но посетовал, что обстрелы в районе АЭС продолжаются, и в очередной раз выразил обеспокоенность в связи с безопасностью объекта.

По данным украинских властей, ситуация на станции становится все более опасной даже вне контекста боевых действий. Системы безопасности АЭС постепенно деградируют без должного обслуживания, а персонал находится в постоянном стрессе.

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