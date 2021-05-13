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Оккупационная администрация ОРЛО объявила о проведении «военных сборов» - к ним планируют привлечь 3 тысячи «резервистов».
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Как сообщает «Остров», об этом говорится в «указе» главаря боевиков «ЛНР» Леонида Пасечника. «Сборы» боевиков запланированы на 17-21 мая.
К проведению "сборов" оккупанты также хотят привлечь 198 единиц транспортных средств для комплектования своих вооруженных формирований.
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