К проведению "сборов" оккупанты также хотят привлечь 198 единиц транспортных средств.

Оккупационная администрация ОРЛО объявила о проведении «военных сборов» - к ним планируют привлечь 3 тысячи «резервистов».

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Как сообщает «Остров», об этом говорится в «указе» главаря боевиков «ЛНР» Леонида Пасечника. «Сборы» боевиков запланированы на 17-21 мая.

К проведению "сборов" оккупанты также хотят привлечь 198 единиц транспортных средств для комплектования своих вооруженных формирований.

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Автор: Дмитрий Захаров