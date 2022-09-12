В частности, благоустроены частные дома, лицей, электросети и газопровод.

Ночью оккупанты били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по двум районам Днепропетровщины, зафиксированные разрушения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не унимаются с обстрелами наших городов и сел... Ночью били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольском и Криворожском районах", - рассказал он.

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В частности, Никопольский район оккупанты накрыли огнем трижды, попав по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской.

"Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются", - добавил председатель ОВА.

Также, по словам Резниченко, в Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольській общине, в результате чего повреждены дома и газопровод, однако люди не пострадали.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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