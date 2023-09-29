Две группы вражеских ударных БпЛА долетели до побережья Одесской области.

Российские оккупанты атакуют юг Украины дронами-камикадзе "шахед". Воздушная тревога из-за этого объявлена в трех областях: Николаевской, Одесской и Херсонской.

В Воздушных силах сообщили о запуске БПЛА из района полигона Чауда (Крым).

23:17. "Винницкая, Кировоградская области - угроза применения ударных БПЛА с южного направления", - сообщили в Воздушных силах.

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22:52.Группа ударных БпЛА в воздушном пространстве Николаевщины, направление движения – северное.

"Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БПЛА! Одесская область - угроза применения врагом ударных БПЛА!",- проинформировали там.

Впоследствии сообщили, что вторая группа вражеских ударных БпЛА долетают до побережья Одесской области.

"Белгород-Днестровский район, Арцизский район, Рыбаковка, Южное, Сарата, Коблево, Раздельнянский район - в укрытие", - предупредили Воздушные силы.

Замечено движение БпЛА в направлении Измаильского района.

Атаки Россией Украины - детали

Атака России ночью 28 сентября была мощной, но не с рекордным количеством дронов, отметил представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Враг, о чем мы говорим уже несколько месяцев, начал более интенсивно применять ударные БПЛА типа "шахед" и других типов. К сожалению, враг имеет возможности сейчас изготавливать и собственную продукцию в отношении ударных беспилотников", - отметил Игнат.

Так, добавил он, в этом плане есть новые вызовы и угрозы, на которые нужно реагировать и применять новые средства противодействия врагу, которые Украина может пока позволить себе.

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