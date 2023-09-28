Ночью россияне запустили по Украине 44 беспилотника, 34 из них уничтожили.

Атака России ночью 28 сентября была мощной, но не с рекордным количеством дронов, отметил представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Враг, о чем мы говорим уже несколько месяцев, начал более интенсивно применять ударные БПЛА типа "Шахед" и других типов. К сожалению, враг имеет возможности сейчас изготавливать и собственную продукцию в отношении ударных беспилотников", - отметил Игнат.

Так, добавил он, в этом плане есть новые вызовы и угрозы, на которые нужно реагировать и применять новые средства противодействия врагу, которые Украина может пока позволить себе.

Видео дня

"Сегодня происходит много международных встреч, и те самые "Рамштайны", где тема ПВО всегда будет топовой. Потому что враг будет и в дальнейшем, возможно, терроризировать нашу и критическую инфраструктуру и топливно-энергетический сектор, и другие объекты", - сказал спикер.

По словам Игната, количество беспилотников, которыми оккупанты атаковали Украину этой ночью, не было рекордным. "Но 44 - это около полусотни - это довольно мощная атака. 34 уничтожено. Плюс беспилотники оперативно-тактического уровня за прошедшие сутки, шесть таких сбиты, - это тоже очень опасная вещь", - подчеркнул он.

Представитель пояснил, что эти беспилотники фактически круглосуточно висят на линии боевого столкновения. "И даже в тылу. Имеются в виду города Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина. Там часто наблюдаются БПЛА. Малоскоростная цель, малозаметная, малоразмерная. Очень трудно их уничтожать, но опасность от них очень и очень серьезная", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что к такому БПЛА потом может прилететь "Ланцет" и попадать как в военные, так и в другие объекты. "Поэтому разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня несут очень серьезную угрозу", - сказал представитель.

Ночная атака России 28 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее 28 сентября в ВС ВСУ заявили, что ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины 44 ударными беспилотниками Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Их запустили группами из районов Приморско-Ахтарска (Российская Федерация) и мыса Чауда (временно оккупированный Россией Крым). Силы противовоздушной обороны уничтожили 34 "Шахеды".

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что область пережила "чрезвычайно сложную ночь". "Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - отметил он.

По данным главы ОВА, предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: