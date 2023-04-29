Людей призывают провести ночь в убежище.

Жителей Никопольского района Днепропетровской области предупредили о смертельной опасности. Российские оккупанты могут обстрелять населенные пункты снарядами с флешетами.

"Последнюю неделю имеем достаточно случаев ночных залпов вражеской артиллерии без "прилетов". Скорее всего оккупанты снова используют артиллерийские боеприпасы, которые содержат флешеты - маленькие заостренные стрелы", - сообщил главы Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram-канале.

По его словам, в одном снаряде может быть до 8 тысяч металлических штырей.

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"Попадание даже одной в тело человека может быть смертельным. Защитой от флешетов является элементарное укрытие из любого прочного материала", - объяснил чиновник.

Также он призвал людей провести ночь в убежище, или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.

Ситуация в Никопольском районе - последние новости

Населенные пункты Днепропетровской области страдаю от обстрелов российских оккупантов. Каждый день россияне бьют по мирным жителям.

Так, 26 апреля захватчики обстреляли Никопольский район, в результате пострадали двое жителей. Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет.

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