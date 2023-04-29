Жителей Никопольского района Днепропетровской области предупредили о смертельной опасности. Российские оккупанты могут обстрелять населенные пункты снарядами с флешетами.
"Последнюю неделю имеем достаточно случаев ночных залпов вражеской артиллерии без "прилетов". Скорее всего оккупанты снова используют артиллерийские боеприпасы, которые содержат флешеты - маленькие заостренные стрелы", - сообщил главы Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram-канале.
По его словам, в одном снаряде может быть до 8 тысяч металлических штырей.
"Попадание даже одной в тело человека может быть смертельным. Защитой от флешетов является элементарное укрытие из любого прочного материала", - объяснил чиновник.
Также он призвал людей провести ночь в убежище, или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.
Ситуация в Никопольском районе - последние новости
Населенные пункты Днепропетровской области страдаю от обстрелов российских оккупантов. Каждый день россияне бьют по мирным жителям.
Так, 26 апреля захватчики обстреляли Никопольский район, в результате пострадали двое жителей. Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет.