В результате вражеского удара в Павлограде повреждено более 20 многоэтажек, отметили спасатели.

Вследствие ракетного удара россиян по городу Павлоград повреждены 80 частных жилых домов и 24 многоэтажки.

Кроме того, повреждения получили пять магазинов и девять учреждений школьного и дошкольного образования, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области в понедельник, 1 мая. "В Вербковской территориальной громаде повреждено 40 частных жилых домов. Обследование населенных пунктов продолжается", - отметили спасатели.

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Ракетный удар по Павлограду - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россияне ударили по нашей стране ракетами. Украинская противовоздушная оборона сбила 15 из 18 запущенных вражеских ракет, однако взрывы прогремели в Днепропетровской области.

В Павлограде было очень громко. Сначала сообщалось, что в результате ракетной атаки в городе было повреждено промышленное предприятие, 19 многоэтажек, 25 частных домов и шесть учреждений школьного и дошкольного образования.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что в результате ракетного удара по Павлоградскому району пострадали 34 человека, в частности, пятеро детей (самой младшей пострадавшей восемь лет).

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