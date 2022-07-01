В регионе есть попадание вражеской ракеты, отметили в Одесской военной администрации.

В Одесской области произошел новый вражеский ракетный удар.

В результате попадания вражеской ракеты есть погибшие, сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности - позже", - отметил он.

Случившееся также подтвердили журналистам в оперативном командовании "Пивдень".

"Есть попадание. Есть жертвы", - отметили в командовании.

В социальных сетях местные жители пишут, что вражеская ракета разрушила многоэтажный жилой дом. Под завалами люди. Сообщают, что также повреждена база отдыха, во многих зданиях вылетели оконные стекла.

Напомним, полномасштабная война РФ и Украины началась рано утром 24 февраля. Враги уже не раз обстреливали Одесскую область, были жертвы, пострадавшие и разрушения.

30 июня стало известно, что российские оккупанты двумя ракетами нанесли удары по Одесской области, обошлось без разрушений и пострадавших.

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