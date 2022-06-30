Разрушений и жертв нет.

Сегодня российские оккупанты двумя ракетами нанесли удары в Одесской области.

Об этом в своем вечернем обращении к гражданам сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Оккупанты нанесли по области удар двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - сказал он.

Глава администрации напомнил, что враг, понеся большие потери, отступил с острова Змеиный, что территориально относится к Одесской области. При этом в РФ заявили, что якобы как "жест доброй воли" решили оставить Змеиный, чтобы сохранить жизнь своим солдатам.

По словам Марченко, если бы руководство РФ действительно заботилось о жизни своих граждан, то никогда бы приняло решение о военном вторжении в Украину. Марченко подчеркнул, что оккупанты должны покинуть территорию Украины, что и станет правильным жестом доброй воли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в течение ночи, после задания огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами в феврале 2022 года.

По данным ОК "Юг", сейчас в Черном море корабельная группировка из двух ракетных и двух больших десантных кораблей продолжает блокаду северо-западной части моря, но держится отдаленно, осознавая уязвимость из-за отсутствия противовоздушного защиты со Змеиного.

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