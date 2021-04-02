Возле Новотошковки в результате обстрела украинский солдат получил осколочное ранение.

Недалеко от населенного пункта Новотошковка 1 апреля в зоне ООС в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Північ".

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку населенного пункта Новотошковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", - сказано в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение: ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Эскалация на Донбассе

26 марта советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что с момента объявления последнего режима прекращения огня - с 27 июля 2020 года - оккупанты убили 45 бойцов Вооруженных сил Украины, а в этом году - 21.

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что с начала 2021 года РФ перебросила в ОРДЛО 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танки, реактивные системы залпового огня и специальную технику.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Сегодня, 1 апреля, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что РФ пытается сорвать мирный процесс на Донбассе, в частности с начала года зафиксировано более 570 нарушений режима тишины.

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Автор: Олег Давыгора