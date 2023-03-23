Однако оккупанты могут создавать напряжение на нескольких участках фронта, где они еще не потерпели поражение.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что о новом крупном наступлении со стороны России речь не идет. Об этом в эфире информационного телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Мы не будем говорить о новых крупных наступлениях со стороны России, но попытки точки напряжения не только на тех направлениях, где они сейчас потерпели неудачу, но на других, безусловно, могут быть", - пояснил Юсов.

Он также отметил, что россияне расконсервируют свою устаревшую военную технику, в частности танки, и это не является новостью.

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"Речь идет о технике 50-60-х годов прошлого века. Предварительно их пропаганда показывала, что они пытаются проводить какую-то модернизацию, а сейчас мы не видим даже этого. Тем не менее, этой техники у них много, и если танк устаревший, это не значит, что он не будет стрелять. Это означает, что Силам обороны будет легче их обезвреживать", - добавил он.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне не способны проводить крупное стратегическое наступление на нескольких направлениях. Он констатировал, что России хватит еще на два года войны против Украины.

Наступление России 2023 – что известно

В первые же дни "большого" наступления россияне потерпели громкое поражение на Угледарском направлении. Теперь противник хочет возобновить операцию под Угледаром, пытаясь окружить Авдеевку.

Украинская разведка констатирует, что из-за больших потерь и непродуманной стратегии наступление РФ провалилось.

Тем не менее, продолжаются наступательные операции захватчиков на пяти направлениях.

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