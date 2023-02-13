155-я бригада морпехов РФ уже участвовала в неудачной наступательной операции под Угледаром в ноябре 2022 года.

Во время наступления на Угледарском направлении все подразделения, которые принимали в нем участие, в целом потеряли до 60% своей боеспособности, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что 155-я бригада российских морпехов "выгребает" на этом участке фронта не впервые. Такой же финал ждал их во время штурмов Угледара в ноябре.

"155-ка выгребает не впервые. Она уже участвовала в наступательной операции под Угледаром в ноябре 2022 года. Тогда было сконцентрировано 5 БТГ, чтобы захватить Угледар. Но все они потеряли свою боеспособность возле Павловки. Сейчас было сконцентрировано значительно большее количество подразделений, также использовались резервные мотострелковые подразделения - это где-то 8-9 БТГ, присутствовала очень интересная военная кампания "Патриот", но и этого ресурса не хватило для какого-то успешного наступления", - отметил Коваленко.

Видео дня

Российские войска они потеряли свою боеспособность настолько, что требуют на сегодня вывода из зоны боевых действий для восстановления, отметил эксперт. "Таких восстановлений подразделения требуют, когда имеют потери 30% и более", - уточнил он.

Но дело в том, что российские подразделения уже базово имеют недокомплектацию с личным составом в пределах 30%.

"Итак, на сегодня считается потеря боеспособности - это более чем 60%. То есть, все подразделения, которые принимали участие в этом наступлении (под Угледаром - УНИАН), имеют потери более 60%", - ответил Коваленко.

Новый разгром морпехов под Угледаром - что известно

Накануне в ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления рашистов. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; во второй раз они потерпели поражение под Донецком - снова вернулись. А сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром.

Отдельно российские пропагандисты жаловались на неудачи на Авдеевском направлении. В документации оккупантов речь шла о "сотнях убитых" россиян во время четырехдневного "непонятного" наступления на Угледар.

Как пояснил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, оккупанты под Угледаром пытаются окружить украинских военных, но им это не удается.

Вас также могут заинтересовать новости: