Обнаруженный аэроразведкой радиолокационный комплекс постоянно менял позицию.

Силы специальных операций уничтожили на Донецком направлении вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1л220 "Зоопарк-2".

Как сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook, операторы ССО продолжают охоту на "жирные" цели врага.

"На Донецком направлении во время ведения аэроразведки подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Д220" Зоопарк-2", который постоянно менял позицию", - говорится в сообщении.

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После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одним из подразделений Сил обороны было нанесено огневое поражение.

"В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще на одну единицу", - рассказали в командовании.

Уничтоженная техника оккупантов - последние новости

Недавно в течение суток украинские военные уничтожили два вражеских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) и ударили по районам скопления оккупантов.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 168 тысяч 150 человек. Также РФ потеряла огромное количество техники.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у подразделений российских оккупационных войск отмечается нехватка техники согласно штатной комплектации.

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