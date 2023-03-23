Силы специальных операций уничтожили на Донецком направлении вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1л220 "Зоопарк-2".
Как сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook, операторы ССО продолжают охоту на "жирные" цели врага.
"На Донецком направлении во время ведения аэроразведки подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Д220" Зоопарк-2", который постоянно менял позицию", - говорится в сообщении.
После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одним из подразделений Сил обороны было нанесено огневое поражение.
"В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще на одну единицу", - рассказали в командовании.
Уничтоженная техника оккупантов - последние новости
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Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у подразделений российских оккупационных войск отмечается нехватка техники согласно штатной комплектации.