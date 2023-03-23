Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно крупное стратегическое наступление на 2-3 направлениях, констатировал Скибицкий.

Украинская разведка убеждена, как и литовская, что ресурсов России хватит еще на два года войны против Украины.

Как рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГУР Вадим Скибицкий, россияне могут вести войну еще в 2023-м и 2024-м годах: "Это - если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим".

При этом в ГУР сомневаются, что России пока удастся начать наступление еще на каких-то направлениях, кроме тех, где она уже активизировала свои войска с февраля - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском.

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Скибицкий уточнил, что возможности россиян этого не позволяют, поскольку враг не выполнил свой план по захвату Донбасса.

"Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях - это невозможно. Это опыт года войны. Херсонская и Запорожская области, Крым - там россияне готовятся к обороне. Мы это видим. А что касается тех направлений, которые вы назвали - это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - ответил он.

Война в Украине - ситуация на фронте и новое наступление РФ

С февраля российские оккупанты активизировались одновременно на пяти направлениях, при этом потерпев крупное поражение под Угледаром.

Эпицентром жестоких боев остается Бахмут, однако в последние недели враг заметно сосредоточил усилия на окружении ВСУ в Авдеевке. Оккупация города позволила бы России снова начать операцию на Угледарском направлении.

В то же время, по мнению командующего Сухопутных войск, генерал-полковника Александра Сырского, в битве за Бахмут наемники "Вагнера" выдыхаются, и ВСУ этим воспользуются.

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