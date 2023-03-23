В селе Грушевка (Сала) Саксьского района во временно оккупированном Крыма взвился украинский флаг.
Видео опубликовал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"В оккупированном Крыму, в селе сала (Грушевка) Судакского региона развевается украинский флаг. Слава Украине", - написал Бариев.
На кадрах видно, что украинский флаг установили на одной из вышек связи. Это сделали неизвестные патриоты.
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Разговоры о том, что Украина готовит масштабное контрнаступление с целью освобождения Крыма продолжаются уже несколько месяцев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственный путь освобождения временно оккупированного Крыма - военный. В то же время принятая в 2021 году стратегия деоккупации полуострова уже неактуальна, поэтому ее будут менять.
Между тем в Крыму тревожно. В оккупированном Джанкое раздались взрывы, среди российских захватчиков в Крыму сеется паника. Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинские войска намерены остановиться только на границах Украины 1991 года.
21 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Крыма уже началась миграция "самых дальновидных крыс государства-террориста". Он отметил, что украинская армия деоккупирует полуостров.