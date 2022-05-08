Контрнаступление украинских войск под Харьковом происходит успешно, в течение нескольких дней его удалось расширить.

Подрывы трех автомобильных мостов в Харьковской области свидетельствуют об ограниченном отходе оккупантов перед лицом успешных украинских атак.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны по состоянию на утро, 8 мая.

Мосты оккупанты взорвали в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки, а уже вечером, 7 мая, в Генштабе отчитались о взятии под полный контроль Циркунов.

"Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинцами населенных пунктов северо-восточных пригородов Харькова", - говорится в тексте отчета.

Контрнаступление на Харьковщине: обновленные данные

По мнению аналитиков Института изучения войны (США), контрнаступление украинских войск под Харьковом происходит успешно, в течение нескольких дней его удалось расширить.

Эксперты считают, что ВСУ выйдут на границу с Россией в ближайшие недели, и оккупанты – даже с дополнительными силами – вряд ли этому помешают.

В то же время обновленные данные Генштаба подтверждают, что россияне решились перебросить подкрепление на Изюмское направление, где, по данным Института изучения войны, в последнее время армия РФ находится в "тупике".

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