Сегодня, 8 мая, начались 74-е сутки противостояния полномасштабному российскому вторжению в Украину.
Как говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Белоруссии ракетных и авиационных ударов по объектам Украины.
Определены подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков. Враг осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. С целью усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Осуществлял артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.
Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.
На Донецком направлении группировки оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.
На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.
"Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировку войск на данном направлении", - отмечают в Генштабе.
На Южнобугском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
На криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БпЛА "Орлан-10ˮ.
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".
Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
За предыдущие сутки зенитно ракетными подразделениями Воздушных Сил Украины было поражено один вертолет Ми-28Н, семь БпЛА типа "Орлан", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Дополнительно два БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожено девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника.
Напомним, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.