Также враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков.

Российские оккупанты взорвали три автомобильных моста на Харьковщине.

Об этом в своем Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск. В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами осуществлен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контр-наступательных действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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