На Слобожанском направлении оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск до госграницы.

В Харьковской области враг потерял контроль над поселком Циркуны. На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются остановить продвижение Вооруженных сил Украины к государственной границе.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - говорится в сводке.

Также враг усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва и осуществлял обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.

"В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вірнопілля, успеха не имел, понес потери и отошел.

"На Северском направлении определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области продолжается инженерное оборудование позиций", - говорится в сводке.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. "Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры нашего Государства", - сказано в сводке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что харьковские пограничники взяли на службу песика Терминатора, которой "не переносит" оккупантов.

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