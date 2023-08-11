За сутки военные РФ нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области.

Атаки российских оккупантов унесли жизни 66-летней женщины в Запорожье и 70-летней женщины в Преображенке, ранения получил 21 человек в возрасте от 18 до 85 лет.

Об этом речь идет в сообщении Запорожской ОВА. "Во время террористического удара в областном центре среди раненых четыре ребенка - 3, 6, 10 и 14 лет. Кроме того, травмирован 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки", - сообщили детали в ОВА.

За сутки военные РФ нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области. Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры.

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Удары по Запорожью

10 августа российские захватнические войска в очередной раз осуществили обстрел Запорожья. В полиции сообщили, что оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-К". В результате атаки загорелись транспортные средства, взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры. Позже стало известно, что в результате удара один человек погиб, еще 16 получили ранения.

А 9 августа в результате удара российских оккупантов по Запорожью три человека погибли, девять были травмированы, среди них – 11-месячный ребенок. В частности, жертвами атаки стали 43-летний мужчина и девушки 19 и 21 лет.

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