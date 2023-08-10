В четверг, 10 августа, российские захватнические войска в очередной раз осуществили обстрел Запорожья.

Вечером жители города сообщили, что слышат громкие взрывы. Уже впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем официальном Telegram-канале подтвердил, что оккупанты нанесли удар.

Обновлено в 20:15: В результате удара погиб один человек, также известно о пяти пострадавших. Информация уточняется, сообщил Куртев.

Обновлено в 20:08: Малашко опубликовал фото и видео с места удара. "На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессорк", - добавил он.

Обновлено в 20:00: Куртев сообщает о двоих пострадавших. Людей госпитализировали в состоянии легкой тяжести.

"Снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры. Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв", - написал он.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что на месте удара начался пожар, уже известно о пострадавших.

"Российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры. На месте прилета загорелся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают, " - написал он в Telegram.

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Удар по Запорожью 9 августа

Напомним, вчера российские захватнические войска обстреляли жилой квартал города, попав по территории храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ.

По последним данным, в результате атаки погибли три человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших - 11-месячный ребенок.

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