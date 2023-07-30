На продавщиц и посетителя осыпался потолок.

В сети появилось видео из магазина в Запорожье, получившего повреждения во время ракетной атаки российских оккупационных войск.

На записи с камеры видеонаблюдения можна увидеть, что в помещении в момент удара находились как минимум три человека - продавщицы и покупатель. Взрывной волной в магазине выбило стекла, также на людей посыпались фрагменты потолка.

Неизвестно, получили ли серьезные повреждения люди на видео.

Обстрел Запорожья 30 июля: что известно

Вчера вечером стало известно, что в городе прозвучал громкий взрыв. Вскоре секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что российские захватчики атковали город ракетами.

Известно, что российская ракета попала по открытой местности, убив мужчину и женщину. Еще одна женщина получила ранения. На месте развернули "штаб" помощи людям.

В результате атаки взрывной волной выбило окна в многоэтажных домах, также повреждения получили здание образовательного учреждения и супермаркета.

Сегодня вечером Куртев сообщал, что в результате атаки повреждены как минимум 16 многоэтажек.

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