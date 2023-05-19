Захватчики обустраивают оборонительные рубежи в районе станции.

Очевидцы сообщили, что в последние недели российские оккупационные войска усиливали оборонительные позиции в районе Запорожской атомной электростанции. Россияне ожидают контрнаступление ВСУ в регионе.

Издание Reuters пишет, что вокруг города вырыты новые траншеи и установлено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север через водохранилище в сторону территории, контролируемой Украиной.

Русские уже несколько месяцев обустраивают огневые позиции на некоторых зданиях станции. Для возможного борьбы с дронами установлены сети.

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Меры, описанные двумя украинцами, работающими на электростанции, и двумя другими жителями города Энергодар, подчеркивают риски, которые война представляет для безопасности объекта.

Источники говорили на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность в городе, оккупированном Россией.

Российская государственная атомная энергетическая компания "Росатом" заявила, что любые возможные военные действия Украины представляют угрозу ядерной безопасности, и что оборудование станции обслуживается должным образом.

Некоторые эксперты атомной отрасли заявили, что они встревожены, и предупредили, что любой ущерб станции может иметь тяжелые последствия для людей, окружающей территории, войны и мировой атомной отрасли.

"Ядерные реакторы не были предназначены для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасными или надежными в зоне боевых действий", — сказал директор аналитического центра "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы" Николас Рот.

Петр Котин, глава украинского агентства по атомной энергии "Энергоатом", заявил, что он не верит, что украинские силы начнут атаку непосредственно на объекте, и вместо этого могут попытаться заставить русских отступить, перерезав линии снабжения.

Но международное сообщество обеспокоено тем, что атомная электростанция с шестью реакторами, крупнейшая в Европе, может быть вовлечена в боевые действия, тем более что военные аналитики ожидают, что Украина попытается оттеснить российские войска в Запорожской области.

Ядерный наблюдатель ООН говорит, что военное присутствие и активность в регионе растут, что подчеркивает необходимость срочных действий. Он уже несколько месяцев предупреждает об опасности крупной аварии на станции.

Агентство планирует в конце этого месяца представить Совету Безопасности ООН сделку между Россией и Украиной по защите объекта.

В Японии, где чуть более десяти лет назад землетрясение и цунами прервали подачу электроэнергии на АЭС "Фукусима", что привело к расплавлению реакторов, правительство заявило, что внимательно следит за Запорожской областью.

"Мы считаем, что это тревожная ситуация, и мы внимательно наблюдаем за ней", — сказал директор отдела политики в области ядерной энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Сатору Ясураока.

В апреле Япония выделила наблюдательному органу ООН 2 миллиона евро, чтобы помочь обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции.

Котин сказал, что самая большая угроза безопасности на станции заключается в том, что боевые действия могут перерезать последнюю оставшуюся внешнюю линию электропередачи, необходимую для охлаждения реакторов станции. Когда это произойдет, только резервные дизель-генераторы встанут на пути расплавления.

"Если все насосы остановятся, у вас будет от полутора часов до трех дней, и у будет крах", — сказал Котин.

Резервные генераторы уже включались шесть раз на короткие промежутки времени, когда электричество отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.

Котин подсчитал, что за последние месяцы численность российских военнослужащих на станции увеличилась с 500 до 1500 человек. Он не может получить доступ к объекту, который больше не работает, но все еще имеет сеть контактов.

Четыре источника сообщили, что время от времени слышали взрывы, которые, как они предположили, исходили от бродячих животных, наступивших на мины. Один из рабочих видел трассирующие пули, выпущенные по ночному небу с крыши одного из корпусов станции, вероятно, по беспилотнику.

В то время как наращивание войск и дополнительная оборона указывают на то, что оккупационные силы окопались, есть также признаки того, что россияне присматривают за путями отхода.

Станция расположена на южном берегу Каховского водохранилища, которое служит естественной преградой на севере от контролируемых Украиной земель.

Станция и город Энергодар соединены одной главной дорогой с Мелитополем, крупнейшим оккупированным Россией городом на юго-востоке Запорожской области, который обеспечивает России сухопутный коридор на оккупированный Крымский полуостров.

Котин сказал, что российским войскам придется отступить, если будет казаться, что эта дорога будет отрезана. Он добавил, что, по его мнению, российские войска уже проводили на заводе учения по отходу.

"На мой взгляд, они готовятся к эвакуации, поэтому свозят все в одно место, чтобы быть готовыми все взять и выбраться оттуда", — сказал он.

Два источника в Энергодаре заявили, что в этом месяце они видели, как российские силы вывозили в ящиках рентгеновское, лабораторное и другое оборудование из больницы, а также оборудование из закрытых украинских банков в городе Энергодар.

Украина объявила о планах провести большую операцию по возвращению оккупированных земель в ближайшее время, и ожидается, что она нанесет удар на юге из-за его стратегической важности как моста к Крыму и Черному морю.

Россия построила укрепления, простирающиеся от западной части России до Крыма, а траншеи особенно обширны на пути от украинских земель на юг до Мелитополя, что говорит о том, что Москва ожидает нападения именно там.

Москва утверждает, что атомная станция, которая до войны обеспечивала пятую часть потребности Украины в электроэнергии, теперь принадлежит России после того, как в сентябре 2022 года лидер Кремля Владимир Путин объявил частично оккупированное Запорожье российской землей вместе с тремя другими украинскими областями.

Российские официальные лица объявили об эвакуации из прифронтовых районов Запорожской области, в том числе из Энергодара. Говорят, оттуда эвакуировали уже более 1500 человек.

Все реакторы АЭС были остановлены к сентябрю 2022 года, а количество рабочих сократилось с примерно 11 тысяч украинских сотрудников до войны до примерно 6 тысяч, сообщает Энергоатом.

Около 2700 человек подписали контракты с российской дочерней компанией "Росатома", которая, по словам Москвы, сейчас управляет станцией. На прошлой неделе "Энергоатом" заявил, что Россия планирует эвакуировать с объекта более 3 тысяч рабочих.

Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

Запорожская атомная электростанция уже год находится в российскй оккупации. За это время станция неоднократно оказывалась на грани катастрофы из-за халатности россиян, которые превратили ее в военную базу.

В мае гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что на территории АЭС увеличилось число российских войск, а специалисты агентства на станции, постоянно слышат обстрелы. Он указал, что ситуация вокруг станции становится непредсказуемой и опасной.

В свою очередь разведка Великобритании сообщила, что оккупанты оборудовали огневые точки на крышах реакторных сооружений. По их мнению, это модет говорить о том, что россяне готовы вести бои на территории Запорожской АЭС.

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