МАГАТЭ настаивает на выводе российских войск со станции.

На Совбезе ООН рассмотрели вопрос защиты временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. В ходе заседания определили меры, необходимые для избежания ядерной аварии – вывод российских войск с объекта и его защита от нападений.

"Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой и опасной. Военные действия в регионе продолжаются и могут значительно усилиться в ближайшее время. Станция работает со значительно сокращенным персоналом.. И было семь случаев, когда объект полностью терял энергоснабжение, и приходилось полагаться на аварийные дизель-генераторы, последнюю линию защиты от ядерной аварии. Нам повезло, что ядерной аварии еще не произошло", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего выступления, ссылаясь на данные мониторинговых групп МАГАТЭ, которые работают в Украине.

По его словам, чтобы минимизировать вероятность аварии нужно реализовать пять принципов в обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции:

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не должно быть никаких атак со стороны или против станции, в частности против реакторов, хранилищ отработавшего топлива, другой критической инфраструктуры или персонала;

ЗАЭС не следует использовать в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения (т. е. реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, танков) или военного персонала;

электроснабжение станции не должно быть под угрозой и поэтому должно быть гарантированным и безопасным постоянное внешнее питание станции;

все конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и защищенной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

не может быть никаких действий, подрывающих эти принципы.

Гендиректор МАГАТЭ заверил, что представители организации будут следить за их выполнением и публично сообщать о любых нарушениях.

Российская оккупация Запорожской АЭС - главные новости

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам. Также Оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

В конце марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и заявил, что ее больше невозможно защитить. При этом 26 апреля,в риницу трагедии на Чернобыльской АЭС, Гросси заявил, что МАГАТЭ и дальше пытается договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

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